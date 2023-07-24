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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بالتخلص من آخر فى مشاجرة بالجيزة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم قتل عامل في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

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وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «سمير. م»، قيامه في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بقتل المجني عليه «نجار»، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، بعد نشوب مشاجرة بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي، وانتهت بتسديد الجاني طعنة نافذة في الصدر لضحيته أردته قتيلًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز وحاز سلاحًا أبيض «مطواة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.


 

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