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الإثنين 24 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إلغاء حفل ترافيس سكوت.. المحكمة تصدر قرارا جديدا

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى منع المغني الأمريكي ترافيس سكوت من الغناء في مصر إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني على أن تنظر في جلسة 2 سبتمبر المقبل.

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وقال مقيم الدعوى، إن الواقعة بدأت عندما أعلنت إحدى الشركات المنظمة إقامة حفل للمغني الأمريكي ترافيس سكوت في منطقة أهرامات الجيزة، ولكن قوبل ذلك برفض مجتمعي شديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي طالبت بإلغاء الحفل لأسباب مجتمعية.

وأضاف أن المغني الأمريكي ترافيس سكوت تحوم حوله العديد من الشبهات كونه أحد الداعمين للحركة الماسونية، بالإضافة إلى أنه من أشد الداعمين لمنظمة الأفرو سنتريك المناهضة للشعب المصري والحضارة الثقافية المصرية، قائلًا: الحفل يتنافى مع قيم وعادات وتقاليد الشعب المصري وهويته الثقافية.

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