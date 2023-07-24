كواليس ليلة الخميس.. الحنايات تعاقب المتهمة بضياع ذكورة زوجها

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة في العباسية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لزوجها في منطقة المطرية.

وأدلت الزوجة المتهمة باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية، وقالت إنها اشترت شقة سكنية منذ فترة، وسجلتها باسم زوجها، وعندما طلبت منه إعادة تسجيل الشقة باسمها رفض مستمرًا في مماطلتها.

وأضافت الزوجة، أنها قررت الانتقام من زوجها، وليلة الخميس أعدت له الطعام ووضعت له المخدر، وفور خموله انقضت عليه وقطعت جزء حساس لديه بموس وقالت: "كان لازم أندمه".

واشارت الزوجة المتهمة أنها قامت بدس عقار منوم للمجني عليه بمشروب وما إن غلبه النعاس حتى قطعت عضوه الذكري مستخدمة في ذلك السلاح سالف البيان فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي نتج عنها عاهة مستديمة تمثلت في بتر شبه كلي للقضيب من جراء الإصابة.

وقال أسامة. خ. م الزوج المجني عليه خلال التحقيقات إنه تعرف على زوجته المتهمة في القضية منذ أكثر من عامين، وتقابل مع أسرتها وطلب منهم الزواج منها وتزوجها بالفعل عرفيًا داخل شقة سكنية في منطقة المطرية بالقاهرة، قائلًا: اللي حصل إن أنا اتعرفت على سامية. ف. ب، من حوالي سنتين ونصف وقابلت إخواتها وأمها وطلبتها للجواز وهم وافقوا واتجوزتها فعلا بس عرفي في شقة في المطرية.

وأكمل المجني عليه بالتحقيقات: الشقة دي أنا مشتريها تمليك وبعد كده عملت عقد هبة لابني علشان كنت عاوز أشتري شقة أوسع ليها ولعيالي، وقبل الواقعة بشوية ابتديت أحس إن الأكل فيه مرارة ويوم الثلاثاء تقريبا 30/ 8 / 2022 عملتلي قهوة وشربتها ولقيت نفسي نمت وفقدت الوعي.

وتابع الضحية بالتحقيقات أنه استيقظ من النوم فوجئ بنفسه غارقا في دمائه نتيجة بتر زوجته عضوه الذكري، كما تبين أنها سرقت 2 هواتف محمول مملوكين له، كما اتهم زوجته بأنها استولت على إيصالات أمانة وشيك ومبلغ مالي، قائلًا: صحيت تاني يوم لقيت نفسي سايح في دمي من تحت ومقدرتش اتحرك خالص وملقتش التليفونات بتاعتي تليفون أوبو وتليفونين نوكيا ومبلغ 18.500 جنيه، وإيصال أمانة باسمها وشيك بـ 30 ألف بتاع الشغل.

وأشار الزوج إلى أنه بعد ذلك حضر أبناؤه، ونقلوه إلى المستشفى لإنقاذه، قائلًا: بعد كده لقيت عيالي جم البيت وشافوني كده وهي شافتهم اخدت بعضها ومشيت من البيت على طول وخدوني عيالي على المستشفى.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة، قيامها في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «زوجها» بسبب خلافات بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمة حازت وأحرزت سلاحا أبيض «موس»، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الجهات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد وصول المجني عليه إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم ومصاب في جسده.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحة البلاغ، وأن المتهمة وزوجها المجني عليه بينهما خلافات تطورت إلى تعديها عليه بالضرب مما أدى لحدوث عاهة مستديمة له قُدرت بنسبة 60%.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.