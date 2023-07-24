طبيب بالأقصر يبتكر تقنية لقياس طول جذور الأسنان بالموبايل

استطاع طبيب أسنان عشريني يعمل بإحدى وحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ابتكار تقنية باستخدام عدد من التطبيقات العامة المجانية على الهاتف، والتعديل عليها لقياس أبعاد جذور الأسنان.

التنقية التي ابتكرها الطبيب الشاب، صموئيل ثروت صموئيل، والذي يعمل بوحدة الاقالتة الصحية، تعمل بدقة تعادل الجيل الخامس للأجهزة الطبية المخصصة لنفس العرض "Apex locator"، والتي تتخطي تكلفتها ثلاثون الف جنيه حاليا.

الطبيب الشاب أجرى العديد من التجارب لمعايرة كفاءة التقنية بالتوازي مع الأجهزة المخصصة والتي أعطت نفس النتائج الدقيقة وبنفس الكفاءة، حسبما أوضح بيان صادر عن هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر.

كان الدافع الرئيسي لبحثه وابتكاره هو توفير الخدمه بأقل تكلفة عوضا عن الأجهزة غاليه الثمن، وتقليل أيضاً فرصة تعرض المرضي لنسبة عاليه من الأشعة الضارة بالأقسام الخدمية التي لاتستطيع توفير الأجهزة المتخصصة وذلك في حال اعتماد الفكرة والتطبيق.