40 % من المحاصيل الزراعية ستتأثر بالتغيرات المناخية (شاهد)

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية: “أن ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، يؤثر على التنوع البيولوجي وسلاسل الغذاء داخل البحار، وامتداد الشعب المرجانية، كما سيؤثر على الاقتصاد الأزرق، الذي بدأ العالم كله يتجه له الآن، بالإضافة إلى تأثر الحياة البحرية، وما فيها من موارد لإعاشة الإنسان”

تابع "سمعان" خلال مداخلة تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن شهر يوليو الأشد حرارة على مستوى العالم، وليس على مصر فقط.

أشار إلى أن درجة حرارة البحار والمحيطات، ستصل إلى 8.8 درجة، مشيرًا إلى أن تأثر 40% من المحاصيل الزراعية بالتغيرات المناخية.

واصل سمعان أن 40% من المحاصيل الزراعية ستتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والسيول أو الأمطار الغزيرة، التي لا تؤدي لنمو المحاصيل في وقتها، لافتًا إلى أن محصول القمح سيقل بنسبة 10%، وكذلك الذرة والأرز، والمحصول الوحيد الذي سيزيد هو القطن.

يعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، إذْ صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ، كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليًا أجواءً شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.

شهدت البلاد موجة حارة شديدة خلال الأسبوع الماضي، وأثرت الموجة الحارة فى عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة المعتادة بشكل كبير.