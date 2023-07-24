أفضل 7 طرق صحية تمنع آلام الظهر أثناء الدورة الشهرية

الدورة الشهرية جزء أساسي من صحة المرأة وحياتها، ولكنها قد تؤدي إلى ظهور أعراض أخرى مختلفة مثل آلام الظهر، قد يكون ألم مستمر ومزعج يعيق الأنشطة اليومية.

أسباب آلام الظهر أثناء الدورة الشهرية

ووفقًا لما ذكره موقع "doctor.ndtv"، تعاني النساء من آلام الظهر أثناء فترة الحيض لعدة أسباب، وفيما يلي نستعرض سبب حدوثه وكيفية الوقاية منه وعلاجه.

1- التغيرات الهرمونية

ينتج الجسم هرمونات تسمى البروستاجلاندين، والتي تؤدي إلى تقلصات الرحم لتزيل بطانة الرحم، وقد تؤثر هذه الانقباضات أيضًا على العضلات المجاورة، بما في ذلك عضلات أسفل الظهر، ما يؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة.

2- احتقان الحوض

قد يؤدي زيادة تدفق الدم إلى منطقة الحوض أثناء الحيض إلى احتقان وتورم في أعضاء الحوض، مما يضغط على الأعصاب ويخلق ألمًا ينتشر إلى أسفل الظهر.

آلام الظهر أثناء الدورة الشهرية

3- بطانة الرحم

الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة ينمو فيها نسيج بطانة الرحم خارجه، عادةً على أعضاء الحوض، وقد يؤدي هذا النمو غير الطبيعي للأنسجة إلى التهاب وتندب وألم ، بما في ذلك آلام الظهر.

آلام الظهر أثناء الدورة الشهرية

4- مرض التهاب الحوض (PID)

هو عدوى تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية، وغالبًا ما تسببها الأمراض المنقولة جنسياً، وقد تؤدي العدوى إلى التهاب وألم في منطقة الحوض، مما قد ينتشر إلى أسفل الظهر.

5- الأورام الليفية أو أكياس المبيض

هي أورام غير سرطانية في الرحم، بينما أكياس المبيض عبارة عن أكياس مملوءة بالسوائل على المبايض، وقد تسبب كلتا الحالتين آلامًا في الحوض وثقلًا وألمًا في الظهر أثناء فترات الدورة الشهرية.

6- توتر العضلات

يمكن أن تؤدي تقلصات الدورة الشهرية وعدم الراحة إلى شد عضلات ظهرها دون قصد لتخفيف الألم، يمكن أن يؤدي توتر العضلات المطول إلى آلام الظهر.

نصائح للمساعدة في منع آلام الظهر أثناء الدورة الشهرية

1- وسادة تدفئة

استخدم وسادة تدفئة أو خذ حمامًا دافئًا لتخفيف توتر العضلات وتقليل الألم في منطقة الظهر.

2- ممارسة تمارين لطيفة

ممارسة تمارين لطيفة مثل اليوجا تساعد في تمديد وتقوية عضلات الظهر وتقليل الألم.

آلام الظهر أثناء الدورة الشهرية

3- وضعية الجلوس

الجلوس والوقوف في وضعية مناسبة ، حيث يمكن أن يؤدي التراخي إلى تفاقم آلام الظهر، استخدم كرسيًا مزودًا بدعم قطني أو وسادة للحفاظ على عمود فقري محايد.

4- استخدم مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتقليل الالتهاب وتخفيف آلام الظهر أثناء فترات الدورة الشهرية.

5- ارتداء ملابس مريحة

تجنب الملابس الضيقة واختار الملابس الفضفاضة والمريحة لأنها يمكن أن تقيد الحركة وتزيد من آلام الظهر.

6- استخدم دعامة الظهر

يوفر ارتداء دعامة الظهر خلال فترات الدورة الشهرية لتخفيف الضغط على عضلات الظهر ، مما يقلل الألم.

7- ممارسة تقنيات تخفيف التوتر

يؤدي التوتر إلى تفاقم آلام الظهر، لذا انخرط في أنشطة تخفيف التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو الحصول على تدليك لإرخاء العقل والجسم.