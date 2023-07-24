يسرا فى الذكري الرابعة لرحيل والدتها: "وحشتيني يا ست الكل"

حرصت النجمة يسرا على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل والدتها، التي رحلت عن عالمنا.

حيث شاركت يسرا جمهورها صورتها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت قائلة: "مفيش يوم بيعدى عليا من غير ما تبقي في بالي وقلبي ودعائي، 4 سنين من غيرك يا أمي، عزائي الوحيد إنك فى مكان أحسن بكتير من هنا، وحشتيني أوي يا ست الحبايب ربنا يصبرني على فراقك برجاء الدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي".

بوست يسرا

1000 حمد لله على السلامة

وكانت آخر أعمال النجمة يسرا مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، وعرض في موسم دراما رمضان الماضى ومن بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، ايمان السيد، منير مكرم، علاء مرسى، صفاء جلال، عبد الله مشرف، أحمد عبد الوهاب، مى دياب، وضيف الشرف بيومى فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي (يسرا) التي تعيش الخارج وتعود من الغربة بعد سنوات طويلة، هي وابناها الاثنان، وهما أدم الشرقاوي ومايان السيد إلى مصر بعد وفاة زوجها بحثا عن حقهم في الميراث، تعيش سميحة رحلة مليئة بالاثارة والمفاجآت الكوميدية، ومعها تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية التي لن تكن تعرف عنها شيئًا.

وكانت خطفت النجمة يسرا عدسات الصحافة والإعلام خلال حضورها عرض الأزياء المصمم العالمي ستيفان رولان والعرض ضمن فيلم المخرج العالمي كلود لولوش، بإطلالتها الراقية المفعمة بالجاذبية والاحتشام في آن واحد.

كما حرصت يسرا حضور عرض الأزياء الخاصة لمصمم الأزياء اللبناني جورج شقرا لمجوعته خريف وشتاء 2023، فهي مهتمه كثيرًا بعالم الموضة والجمال مما جعلها مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات لإطلالتها الساحرة المتناغمة مع عالم الموضة دون الميل للجرأة.

وتألقت يسرا بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأناقة والأحتشام، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض ينتمي لقصة الكب، بأكمام طويلة ملكية، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض وطرز من أعلى بحبات اللؤلؤ الراقي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها لأعلى تاركة بعض خصلاتها الذهبية منسدلة فوق جبينها، واختارت ارتداء نظارة شمس مرصعه بحبات الكريستال تناغمت مع ملامحها وفضلت وضع لمسات ناعمة من المكياج لتبدو ملامحها على طبيعتها مع لون البينك في الشفاه.

يسرا

يسرا

يسرا من مواليد 10 مارس 1955 ، ممثلة مصرية، قدمت عدداً كبير من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يسرا

عن حياتها

عرفت بين ذويها باسم «يسرا»، وعمها هو ضابط المخابرات العامة المصرية السابق وعضو تنظيم الضباط الأحرار المصريين محمد نسيم.

وهي حاصلة علي «شهادة جي سي إي»، وهي متزوجة من المهندس «خالد سليم» الأخ الأكبر للممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري صالح سليم.

عملها الفني

بدأت حياتها السينمائية في أواخر السبعينيات القرن العشرين، مع أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضية، تبرر عملها في بداياتها ببعض الأفلام التي قد لا ترقى إلى مستوى فني جيد بقولها: «عندما بدأت كانت بداخلي شحنة كبيرة للتمثيل، وكان مجرد تفريغها يرضيني، وشيئا فشيئا أدركت الفرق بين الانتشار والاختيار»، قبل الأشتغال في مجال الفن والسينما، استمر مشوارها مع السينما المصرية من فيلم لآخر حتى استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في أواخر الثمانينيات القرن العشرين ومطلع تسعينيات القرن العشرين، ومنها مجموعة من الأفلام التي وقفت فيها أمام الفنان عادل إمام، وتتحدث دوماً عن تأثير المخرج يوسف شاهين والفنان عادل إمام على مشوارها الفني حيث تعاملت مع المخرج يوسف شاهين لأول مرة من خلال فيلم حدوتة مصرية، أما عادل إمام فقد مثلا معا لأول مرة من خلال فيلم شباب يرقص فوق النار في عام 1978، وقدمت بعدها معه نحو 15 فيلماً. وبخلاف الأفلام والمسلسلات والمسرحيات؛ قدمت يسرا عددا من الأغاني، أشهرها أغنية 3 دقات مع المطرب محمد أبوالعينين، الشهير بـ«أبو»، والتي حققت نجاحا كبيرا وتخططت 90 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط من إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان “الجونة السينمائي”

عملها بالغناء

خاضت تجربة الغناء وذلك بتصديها للغناء أغاني منفردة ومن أشهرها «جنون الحب» و«جت نظرة عيونه» و«ثلاث دقات».

سفيرة للنوايا الحسنة

اختيرت في عام 2006 كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائي وذلك في احتفال أقيم في حديقة الأزهر بالقاهرة، من جهتها أكدت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اختيارها جاء لشهرتها الواسعة في الوطن العربي واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة ورحلتها الفنية الطويلة لأكثر من 25 عاما قدمت خلالها أدوارا متنوعة عن القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية من خلال السينما والتليفزيون ومشاركتها للعديد من الجمعيات الأهلية في نشاطاتهم الاجتماعية.