منظمة التجارة العالمية: إفريقيا تمتلك العديد من مقومات النجاح الرقمي

قالت نجوى أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إن التجارة الرقمية تحمل فرصة كبيرة للعمل كمحفز للنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، و هذه الفرصة ملموسة بشكل خاص في إفريقيا”.

وأضافت أوكونجو،خلال حديثها عقب إطلاق مذكرة سياسات مشتركة “تحويل التجارة الرقمية إلى محفز للتنمية الإفريقية”، بين المنظمة والبنك الدولى.

وأوضحت أن جنة فرص التجارة الرقمية يتطلب نظامًا مناسبًا، يشتمل على عناصر مثل المهارات الكافية وأنظمة الخدمات اللوجستية والمدفوعات، وإطار سياسات تمكيني.

وأشارت إلي أن، القارة تمر بتحديات عديدة، تواجه البلدان الإفريقية، ومن الضرورى أن يضاعف المجتمع الدولى إجراءاته لدعم كافة الجهود للاستفادة من التجارة الرقمية.

وتقدم المذكرة المشتركة بين منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي المقدمة إلى السفراء الأفارقة لمحة عامة عن اتجاهات التجارة الرقمية في إفريقيا.

ويبحث في التحديات والفرص التي تطرحها هذه التجارة للقارة ويحدد الأنشطة التي يقوم بها المجتمع الدولي، كما تحدد المذكرة خطة عمل ملموسة لكيفية قيام منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الدولي بمساعدة البلدان الإفريقية على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها التحول نحو التجارة الممكّنة رقمياً.

يهدف المشروع المشترك إلى اكتشاف العوائق التي تحول دون المشاركة في التجارة الرقمية، وتحديد إجراءات سياسية محددة، وتصميم تدخلات يمولها البنك الدولي لمعالجة تلك العقبات, وسيتم تنفيذ مشروع تجريبي مع عضو أو عضوين في منظمة التجارة العالمية.

ترى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرصا كبيرة للتعاون مع شمال أفريقيا في إنتاج الطاقة الخضراء.

وقالت فون دير لاين للحاضرين في مؤتمر حول الهجرة في روما اليوم الأحد: "تونس لديها الموارد الطبيعية اللازمة من الرياح والشمس بوفرة.

وأضافت: "إن إنتاج الكهرباء النظيفة في الاتحاد الأوروبي يكلف 10 سنتات لكل كيلووات ساعة في أحسن الأحوال. في تونس، يمكن أن يكلف أقل من 2 سنت. وبالتالي ، فإن البلاد لديها ميزة تنافسية هائلة.

وجمع المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة اليوم الأحد قادة وأصحاب مصلحة من منطقة البحر المتوسط. كما نوقش التعاون بين منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا في سياق الهجرة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن إيطاليا وأوروبا بحاجة إلى الهجرة لكن ذلك لا ينبغي أن يرسل إشارة بأن الهجرة غير الشرعية ستكافأ. وقالت إن هناك حاجة إلى جهود مشتركة وتعاون أوثق في مكافحة المهربين.

وتفاوض الاتحاد الأوروبي مؤخرا على اتفاق مع تونس يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حزمة مساعدات بقيمة 900 مليون يورو (1.01 مليار دولار) للبلاد.

وقالت فون دير لاين "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجا ومخططا للمستقبل ولشراكات مع دول أخرى في المنطقة.

وارتفع عدد الوافدين الجدد بشكل حاد هذا العام. وبحلول نهاية هذا الأسبوع، وصل أكثر من 83 ألف شخص، مقارنة بـ34 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويواجه العديد من المهاجرين الذين يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا أزمة اقتصادية متفاقمة ومستويات عالية من البطالة في بلدانهم الأصلية.