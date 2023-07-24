مدير تعليم بأبوتشت يترأس اجتماعا لمناقشة العجز والزيارة في الموارد البشرية

ترأس الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعا بمكتبة حضره مديري مراحل التعليم المختلفة والتنسيق والمتابعة والعلاقات العامة والإعلام والتوجيه المالي والموجهين الاوائل للمواد الأساسية والأنشطة التربوية والتعليم المجتمعي والفني واعضاء اللجنة الخماسية.

وذلك لمناقشة وبحث عدة موضوعات اهمها إعداد قاعدة بيانات حديثة لحصر العجز والزيادة في الموارد البشرية وإعداد خطة لإعادة توزيع المعلمين طبقا للقرارات المنظمة لذات الشأن وعرض هذه الخطه علي الجهات المختصة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

كما أوضح مدير عام الإدارة بانه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل اسبوع لاجتماع اللجنه الخماسية للبت في طلبات الندب او النقل .

وشدد وزيري علي عدم نشر اي تعليمات او نشرات او قرارات علي مواقع التواصل الاجتماعي ويتم النشر علي الواتساب الخاص بإلادارة فقط، ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمسأله القانونية.