4 حيل سحرية تحمي الحوامل من مخاطر ضوء الأجهزة الإلكترونية

حذر الأطباء من تأثير الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية على الحمل وصحة الأم، فبسبب الاستخدام الواسع للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإضاءة الموفرة للطاقة، أصبحت الأمهات الحوامل أكثر عرضة للضوء الأزرق، لذلك من الضروري معالجة هذه المشكلة.

الأجهزة الإلكترونية

ووفقًا لما ذكره موقع "webmd"، كشفت الأطباء عن كيفية زيادة الوعي وتقديم رؤى لتعزيز العادات الصحية بين الأمهات الحوامل، والتي نستعرض أبرزها فيما يلي:

-الآثار المترتبة على نمو الجنين

التعرض المطول للأجهزة الإلكترونية والإضاءة الاصطناعية التي ينبعث منها الضوء الأزرق قد يعطل التطور الطبيعي لشبكية العين ويؤثر على الوظيفة البصرية، لذا من المستحسن للأمهات الحوامل الحد من التعرض غير الضروري لمثل هذه المصادر، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، علاوة على ذلك ، فإن اتخاذ تدابير استباقية لتقليل التعرض للضوء الأزرق قد يساهم في تعزيز صحة الأم الشاملة ودعم الظروف المثلى لنمو الجنين.

الأجهزة الإلكترونية

-تعطيل الإيقاعات اليومية

يعتبر ميل الضوء الأزرق للتدخل في دورات الجسم اليومية المنتظمة أثناء الحمل أحد آثاره الرئيسية، ويمكن قمع الميلاتونين، وهو هرمون يتحكم في دورات النوم والاستيقاظ، عن طريق التعرض للضوء الأزرق في الليل، وبالتالي ، قد يكون لصعوبات النوم وأنماط النوم غير المنتظمة أثناء الحمل تأثير سلبي على صحة المرأة، مما يزيد من مستويات التوتر، ويسبب اضطرابات المزاج، ويزيد من مخاطر حدوث مضاعفات الحمل.

-الميلاتونين الضوء الأزرق

يؤثر الضوء الأزرق على إنتاج الميلاتونين لدى المرأة الحامل، حيث يؤدي التعرض للضوء الأزرق إلى تثبيط الميلاتونين، وهو هرمون يتحكم في دورات النوم والاستيقاظ، مما يزعج إيقاعات الساعة البيولوجية.

قد تعاني النساء الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل في النوم أو أنماط نوم غير منتظمة من مستويات أعلى من التوتر واضطرابات المزاج ومشاكل أخرى، ولمكافحة هذه التهديدات وإعطاء الأولوية لعادات النوم الصحية أثناء الحمل، يجب على النساء الحوامل فهم العلاقة بين الضوء الأزرق والميلاتونين.

الأجهزة الإلكترونية

طرق بسيطة لتقليل تعرض الحوامل للضوء الأزرق:

على الرغم من صعوبة تجنب استخدام الإلكترونيات والإضاءة الاصطناعية ، خاصة في بيئة اليوم التي تعتمد على التكنولوجيا، يمكن للمرأة الحامل اتخاذ الاحتياطات التالية لتقليل تعرضها للضوء الأزرق:

1-استخدم مرشحات الضوء الأزرق

قم بتثبيت مرشحات الضوء الأزرق أو استخدم التطبيقات التي تقلل كمية الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية. يمكن أن تكون هذه المرشحات مفيدة في الليل وفي المساء.

الأجهزة الإلكترونية

2-ضبط إعدادات الجهاز

تسمح لك غالبية الأجهزة الإلكترونية بتغيير إعدادات العرض لتقليل الضوء الأزرق.

3-الحد من وقت الشاشة قبل النوم

من الضروري أن تمنح نفسك ساعة على الأقل قبل النوم لتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. للنوم بشكل أفضل ، انخرط في أنشطة الاسترخاء مثل قراءة كتاب أو القيام بتمارين الإطالة الخفيفة.

4-اختر الإضاءة الدافئة

قم بإطفاء مصابيح الإضاءة الباردة القاسية في مناطق المعيشة الخاصة بك بأخرى أكثر نعومة ودفئًا. يمكن أن تنتج الإضاءة الدافئة أجواءً أكثر هدوءًا من أجل نوم أفضل ويقل احتمال إطلاقها لمستويات زائدة من الضوء الأزرق.