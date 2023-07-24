إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

اصيب ٦ أشخاص، اليوم الأثنين ، في حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك ، على طريق فرعي بقرية طمبو، إحدى قرى القطاع الغربي بمركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك، بطريق فرعي بقرية طمبو إحدة قرى مركز ومدينة بني مزار، شمال المنيا، نتيحة التخطي الخاطئ والسرعة، وتسبب الحادث في إصابة ٦ أشخاص جميعهم من بني مزار.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، تبين من المعاينة المبدئية ، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك ، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وتم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة ببني مزار .