عاجل
صائد أفاعي سعودي تتحول يده للون الأسود بسبب لدغة.. فيديو
الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم برشلونة على أعتاب ريال بيتيس الإسباني

برشلونة وريال بيتيس
برشلونة وريال بيتيس

نجح ريال بيتيس الإسباني في الوصول لاتفاق بشأن ضم لاعب برشلونة الشاب شادي رياض، بعد المفاوضات التي حدثت بين الفريقين خلال الفترة الماضية.

txt

مونديال السيدات .. البرازيل تقسو على بنما برباعية نظيفة

وكشف فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين بسوق الانتقالات الأوروبية، أن مدافع البارسا شادي رياض أصبح على أعتاب الاننقال لريال بيتيس بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شادي رياض

وأوضح أن العملاق الكتالوني سيحصل على 2.5 مليون يورو كقيمة انتقال اللاعب لريال بيتيس، كما أن إدارة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وضعت نسبة من إعادة البيع في المستقبل.

الجدير بالذكر أن برشلونة يبحث عن تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، من خلال رحيل بعض اللاعبين الشباب، والتعاقد مع صفقات سوبر، من أجل المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل، بعدما نجح في التتويج بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.

مواد متعلقة

مونديال السيدات .. البرازيل تقسو على بنما برباعية نظيفة

الزمالك يلاقي الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية الجمعة المقبل

صفعة الشحات وشلوت حازم.. لماذا اختلفت العقوبات والجرم واحد؟؟

كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.. اعرف جدول وموعد مباريات البطولة

الجريدة الورقية