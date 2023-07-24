نجم برشلونة على أعتاب ريال بيتيس الإسباني

نجح ريال بيتيس الإسباني في الوصول لاتفاق بشأن ضم لاعب برشلونة الشاب شادي رياض، بعد المفاوضات التي حدثت بين الفريقين خلال الفترة الماضية.

وكشف فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين بسوق الانتقالات الأوروبية، أن مدافع البارسا شادي رياض أصبح على أعتاب الاننقال لريال بيتيس بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شادي رياض

وأوضح أن العملاق الكتالوني سيحصل على 2.5 مليون يورو كقيمة انتقال اللاعب لريال بيتيس، كما أن إدارة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وضعت نسبة من إعادة البيع في المستقبل.

الجدير بالذكر أن برشلونة يبحث عن تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، من خلال رحيل بعض اللاعبين الشباب، والتعاقد مع صفقات سوبر، من أجل المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل، بعدما نجح في التتويج بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.