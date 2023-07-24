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الإثنين 24 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد 3 سنوات لمُتهم في أحداث الظاهر

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، بمُعاقبة  المُتهم إسلام.أ في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الظاهربالسجن المشدد  3 سنوات مع الزامه بالمصاريف الجنائية.

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وصدر برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وكانت قد اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

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