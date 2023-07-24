دوالي القدمين.. أسباب حدوثها وعوامل تؤثر على زيادتها

الدوالي هي عبارة عن أوردة منتفخة ومتضخمة تحدث عادة في الساقين والقدمين، وقد تكون زرقاء أو أرجوانية داكنة ، وغالبًا ما تكون متكتلة أو منتفخة أو ملتوية في المظهر.

أسباب حدوث الدوالي

يمكن أن تؤدي الصمامات الضعيفة أو التالفة إلى توسع الأوردة، وتنقل الشرايين الدم من القلب إلى باقي الجسم، وتعيد الأوردة الدم من باقي الجسم إلى القلب، ولإعادة الدم إلى القلب ، يجب أن تعمل الأوردة في الساقين ضد الجاذبية.

تعمل انقباضات العضلات في أسفل الساقين كمضخات ، وتساعد جدران الأوردة المرنة الدم على العودة إلى القلب، وتنفتح الصمامات الدقيقة في الأوردة مع تدفق الدم نحو القلب ، ثم تغلق لمنع الدم من التدفق للخلفن وإذا كانت هذه الصمامات ضعيفة أو تالفة ، يمكن أن يتدفق الدم للخلف ويتجمع في الأوردة ، مما يتسبب في تمدد الأوردة أو التواءها.

عوامل تؤثر على زيادة الدوالي

العمر: تتسبب الشيخوخة في تآكل الصمامات في الأوردة التي تساعد في التحكم في تدفق الدم. في النهاية ، يتسبب هذا التآكل في قيام الصمامات بالسماح لبعض الدم بالتدفق مرة أخرى إلى الأوردة ، حيث يتجمع.

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة. قد تكون التغيرات الهرمونية قبل الدورة الشهرية أو أثناء الحمل أو انقطاع الطمث عاملاً لأن الهرمونات الأنثوية تميل إلى إرخاء جدران الوريد. قد تزيد العلاجات الهرمونية ، مثل حبوب منع الحمل ، من خطر الإصابة بدوالي الأوردة.

الحمل: يزداد حجم الدم في الجسم أثناء الحمل. يدعم هذا التغيير نمو الطفل ولكن يمكنه أيضًا توسيع الأوردة في الساقين.

التاريخ العائلة: إذا كان أفراد الأسرة الآخرون مصابين بالدوالي ، فهناك فرصة أكبر لإصابتك بالدوالي أيضًا.

السمنة: تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على الأوردة.

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة: تساعد الحركة على تدفق الدم.