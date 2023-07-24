مقابلات شخصية لـ 121 متقدم لوظيفة مهندس بإدارات قنا الهندسية

أناب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، فى رئاسة لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركزىّ فرشوط وقوص .

وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء و انجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية ، مثل إنهاء ملفات التصالح ، وملفات التقنين ، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.

121 متقدم لشغل الوظيفة

وأوضح نائب المحافظ، إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص 86 مرشح ، بينما تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط 35 مرشح .

مقابلات شخصية

وقامت اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين ، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل ، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.



أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة في عضويتها كل من ، حسام حموه سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و المهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة ، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى ، و حمدى حسين مدير الشئون المالية والإدارية ، واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية .