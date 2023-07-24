ثقافة المنيا تناقش "دور المرأه في دعم الإقتصاد"

تابع فر ع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، تنفيذ بيت ثقافة العدوة شمال المحافظة ، محاضرة إجتماعية عن "دور المرأه في دعم الأقتصاد "حاضرها منال عبد الحميد مسؤولة الحاسب الألي والإحصاء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة .

والتي شارك بها لفيف من السيدات والفتيات من رواد بيت ثقافة العدوة ، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، وتحدثت فيها عن دور المرأة المصرية في دعم الإقتصاد وتمكينها اقتصاديا .

وذكرت منال عبد الحميد ، خلال المحاضرة فعاليات الندوة الإجتماعية، أن المرأة المصرية تشكل قوة اقتصادية مهمة ، انطلاقا من موقعها قائدة اعمال قيادية، وإتاحة الفرص لمشاركه المرأه على نطاق واسع في الإقتصاد ، ويشكل القطاع المالي محركا اساسيا لتمكينها اقتصاديا، واليوم نرى أن نسبه الإستثمارات ارتفعت بنسبه عالية .

واصبحت المرأة المصرية ، اكثر استقلالية على الصعيد المالي ، وتلعب حاليا دورا اساسيا في اتخاذ القرارات المالية، والتي كانت محصورة على الرجال في الفترات السابقة، ولا يخفى على احد ان مشاركة المرأة المصرية ، في الإقتصاد مهم جدا في الفترات الحالية ، وله المردود الإيجابي ورفع معدلات التنمية في البلاد ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والذي منح دور كبير للمرأةى المصرية في كافة المجالات ، الإقتصادية ، والنيابية والقضائية ، والمجالس النيابية ، والشرطة النسائية .