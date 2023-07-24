حرائق الغابات بالجزائر.. 15 شخصاً يلقون حتفهم وإصابة 26

لقى نحو 15 شخصًا حتفهم ، اليوم الإثنين، وأصيب 26 آخرون، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت ليلة أمس الأحد، في الجزائر، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أنه خلال ليلة أمس، جرى تسجيل نشوب 97 حريقًا في الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية جزائرية.

وشهدت ولايات بجاية والبويرة وجيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان، ما أسفر عن تسجيل 15 ضحية و26 جريحًا.

وجرى إجلاء 1500 مواطن في بلدية فناية بدائرة القصر، وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.

وفي ذات السياق، حذرت الأرصاد الجوية الجزائرية من موجة حر بدرجات حرارة قياسية قد تصل 48 درجة مئوية اليوم الاثنين، مبينة أن موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

واندلعت حرائق ضخمة صباح اليوم الاثنين بالعديد من الولايات الوسطى والشرقية، بسبب موجة الحر التي تضرب تلك الولايات.

ويشهد العالم موجة ارتفاعات في درجات الحرارة ما تسبب في اشتعال عدد من الحرائق في اليونان، إذ يواصل رجال الإطفاء في اليونان مساعيهم للسيطرة على 82 حريقا اندلع في عدد من الغابات بجميع أنحاء البلاد، وسط مخاوف من وصول الحرائق إلى المناطق المأهولة بالسكان المحيطة بتلك الغابات، في ظل موجة الحرارة التي تشهدها مختلف دول العالم خلال الصيف الجاري.

وتسببت الحرائق الهائلة في جزيرة رودس، والتي أجبرت 19000 على الفرار، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرساله تعزيزات كبيرة لمساعدة السلطات اليونانية في مكافحة الحرائق، إذ قال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش، إنه جرى إرسال أكثر من 450 من رجال الإطفاء وسبع طائرات من الاتحاد الأوروبي إلى اليونان لمواجهة انتشار الحرائق في جميع أنحاء البلاد.