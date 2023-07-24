محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري والتي يجري تنفيذها بتكلفة 7 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة .. جاء ذلك خلال جولته التفقدية بحضور النائب الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والدكتورة وفاء محمود مدير إدارة البدارى الصحية والدكتور محمود عبدالسلام مدير مستشفى البداري المركزي.

كما حضر اللقاء المهندس على الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ مشروعات جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الاسكان والمهندسة امل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير التي يجري تفنيذها بمبنى الوحدة المحلية مشددًا على المتابعة المستمرة للأعمال ومراعاة معايير الجودة والاشتراطات الفنية في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

والتقى المحافظ – خلال الزيارة – مسئولي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي ومديري الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى لاستعراض سير العمل بمختلف القطاعات ومناقشة احتياجات كل قطاع وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،معلنا دعمه الكامل لسرعة تجهيز بعض الوحدات الصحية بقرى المركز ضمن 16 وحدة صحية قروية وسد العجز فى الاطباء ببعض التخصصات الطبية وتوفير كافة إحتياجات المستشفى المركزى والوحدات الصحية بالقرى ،كما استعرض المحافظ مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية سرعة نهو مشروعات محطات الرفع ببعض القرى معلنا تقديمه كافة سبل الدعم لسرعة نهو الاعمال .

كما التقى المحافظ رئيس مركز ومدينة البدارى ومسئولى الخطة الاستثمارية بالمركز والمركز التكنولوجى ، مشددا على المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة ، مشدداً على عدم الصرف على بند العمرات الجسيمة للمركبات الا بعد اخذ موافقة كتابية من الوزير المحافظ ومراعاة معايير ترشيد الاستهلاك والنفاق العام وفقا للاشتراطات والكتب الدورية المنظمة لذلك ، كما طالب بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين اراضى وضع اليد ،ومنظومة التصالح فى مخالفات المبانمى وسرعة نهو الاجراءات تسهيلاً على المواطنين ، وحفاظاً على حقوق الدولة والشعب ، سرعة استخراج تراخيص البناء للمواطنين الجادين وفقاً للاشتراطات البنائية ، كما التقى المحافظ قيادات مديرية الصحة ومدير ادارة البدارى ومدير مستشفى البدارى وطالبهم بضرورة توفير كافة الأدوية حسب الاحتياجات وتحقيق الانضباط الإدارى والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوات الطبية وضرورة التنسيق بين كافة الجهات الطبية ومديرية الصحة لتقديم خدمات ملائمة للمرضى في جميع التخصصصات وتكثيف الرقابة والمرور للتأكد من جودة الخدمات بالوحدات الصحية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.