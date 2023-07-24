البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الإثنين بصورة جماعية، متأثرة بمبيعات الأجانب.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 4 مليار جنيه، مقابل أرباح في الجلسة الصباحية ووصل إلى مستوى 1.176.8 تريليون جنيه

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 17550 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى3440 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا

تراجع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 1.2 ملايين جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجنبية وسط تداولات 1.5 مليار جنيه .