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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الأمن يعقد جلسة عن الوضع في أوكرانيا الأربعاء المقبل

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

يعقد مجلس الأمن الدولى، الأربعاء المقبل، جلسة استماع مهمة حول الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

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وقالت مصادر بالمجلس إن الاجتماع سيتم عقده تحت بند مهددات السلم والأمن الدوليين، وتم إدراج ذلك في جدول أعمال المجلس بالفعل. 

اضطهاد أتباع الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا

يأتى عقد تلك الجلسة بناء على طلب من السفير ديمرتى بوليسانكى، نائب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، تقدم به في الـ17 من الشهر الجارى، خلال جلسة للمجلس حول الحرب الروسية الأوكرانية.. حيث أثار نائب المندوب الروسي - خلال تلك الجلسة - مسألة "الاضطهاد الذي يتعرض له أتباع الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا.

 

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