انقطاع التيار.. كيفية الحصول على تعويض جراء تلف الأجهزة الكهربائية

انقطاع الكهرباء.. شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية عودة انقطاع التيار الكهربائي في قرى ومحافظات مصر، الأمر الذي سبب حالة من الاستياء لدى المواطن المصري، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف الحالي.

نظام تخفيف الأحمال:

وقد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنها ستحدد نظام تخفيف الأحمال بداية من مساء السبت الماضي، على أن يتم فصل التيار الكهربائي في نطاق (قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بـ10 دقائق)، مشيرة إلى أن وقت التخفيف يستمر لمدة ساعة من وقت الفصل.



لكن تتوالى تداعيات انقطاع التيار الكهربائي السلبية ليس فقط على المواطنين، ولكن انقطاع التيار يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية في المنازل، وأيضًا لدى أصحاب المحلات التي تبيع تلك الأجهزة، مما تسبب تلفًا وضررًا لدى الأجهزة.

الكوارث الطبيعية:

في هذا الصدد، قال هيثم مجدي، عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة شبرا والساحل: "إن الكوارث الطبيعية والعامة منها انقطاع التيار الكهربي تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة المتزايد نتيجة التغيرات المناخية والذي ينتج عنه موجات حارة استثنائية، تؤدي إلى ضرر الأجهزة الكهربائية".

انقطاع التيار الكهربائي:

أضاف مجدي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انقطاع التيار الكهربائي بالنسبة للعامة ينوط به إثبات الضرر وسببه عن طريق جهاز حماية المستهلك بقوانينه المتعارف عليها لإثبات وقوع الضرر، وبالتالي على المتضرر تقديم ما يثبت الضرر لجهاز حماية المستهلك.

ذكر عضو مجلس نقابة المحامين، أن المشرع المصري اشترط وجود مولدات كهربائية في المنشآت العامة مثل المستشفيات والمولات ودور العرض والشركات والحضانات وغيرها ويعاقب عليها نص القانون في حال المخالفة، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم اليوم بمحاولة زيادة أحمال الكهرباء عن طريق إنشاء محطات توليد كهرباء احتياطية بسبب الرقعة السكانية في الدولة.