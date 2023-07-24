إطلاق كلب بوليسي على أمريكي أعزل من أصول إفريقية (شاهد)

أطلق شرطي أمريكي كلبًا بوليسيًّا على مشتبه به أعزل من أصول إفريقية بولاية أوهايو الأمريكية.

وثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، لحظة إطلاق الشرطي الأمريكي للكلب على الرجل ذو الأصول الإفريقية.

أظهر الفيديو إطلاق الشرطي كلبه تجاه شخص لم يعارض أوامر الشرطة، مما أدى إلى تعرضه للعض.

أشار التقرير إلى أن ضابطًا أمريكيًّا بولاية أوهايو بـ أمريكا، قام بإطلاق كلب بوليسي لمواجهة رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء.

تابع التقرير أن المشتبه به خرج من سيارته بعد مطاردته مستسلمًا ورافعًا يديه لكنه تعرض للعض من قبل الكلب وأصيب بإصابات بالغة.

أكمل أن المشتبه به الذي تم توقيفه يتواجد حاليًّا في السجن بعد علاجه من هجمات الكلب.

أعلنت الشرطة الأمريكية فتح تحقيق في الواقعة لكنها لم تؤكد توقيف الضباط المسئولين عن إفلات الكلب.

غضب واسع من الشرطة الأمريكية بعد طرح حامل على الأرض:

في سياق مشابه، أثار سلوك عناصر الشرطة الأمريكية الغضب في الولايات المتحدة مرة أخرى، وهذه المرة كان الغضب أكثر من المعتاد، إذ إن الضحية التي تعرضت للعنف سيدة حامل.

نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات فيديو تظهر عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا يطوقون سيارة كانت بداخلها سيدة حامل.

وصلت الشرطة الأمريكية إلى المكان بعد بلاغ على وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة.

بعد سجال بين عناصر الشرطة وركاب السيارة وكان من بينهم أطفال، سحب أحد عناصر الشرطة الحامل من السيارة، رغم أنها صرخت في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس".

لكن الشرطي لم يعر كلام المرأة اهتمامًا وسحبها بقوة وطرحها أرضًا، قبل أن يضع الأصفاد في يديها.

وقعت الحادثة في مدينة بوكا راتون في مايو الماضي، لكن وقائعها تكشفت في الساعات الأخيرة.

قالت السلطات: "إن الشرطي المتورط في الحادث تقاعد بعد الحادث، وأكدت منظمة حقوق إنسان في الولاية تقاعد الشرطي المبكر".

قالت الشرطة الأمريكية إنها أجرت تحقيقًا في تصرف عنصر الشرطة، أما السيدة الحامل فصرحت في وقت لاحق أنها أرادت عبر مقاومة الشرطي ألا تسمح لأي شرطي بأن يتسبب بصدمة نفسية لطفل آخر، وبحسب الشرطة، فقد وجهت إلى الحامل تهمة مقاومة شرطي.