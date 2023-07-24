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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مسرحية "جنة كوكي" على مسرح ليسيه الإسكندرية

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

قرر المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديم العرض المسرحي "جنة كوكي"، من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومي، وذلك على مسرح ليسيه الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، لإتاحة الفرصة لأبناء الإسكندرية لمشاهدة العرض الذي يمثل وجبة فنية جاذبة للأطفال.

٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد

العرض من تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحي، وهو ضمن سلسلة العروض التي أعلن عنها المخرج خالد جلال فى المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، ويقدم العرض لمدة 8 ليال متواصلة ابتداء من الأحد 23 يوليو وحتى 30 من نفس الشهر، يوميا في تمام الساعة 8.30 مساء ماعدا الأربعاء والخميس يعرض فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

"جنة كوكى" بطولة بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، موني، شيماء عبد الناصر، نادية الشويخ، ومجموعة من أطفال ورشة مواهب مصر، ديكور فادي فوكيه، أزياء مروة عودة،  ألحان جمال رشاد، استعراضات مصطفى حجاج ، ماده فيلمية أيمن إبراهيم.

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