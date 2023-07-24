وظائف الدفاع المدني السعودي.. خطوات التقديم

وظائف الدفاع المدني.. زادت معدلات البحث عليها بعد إعلانها عن طرح 10 وظائف شاغرة للرجال والنساء والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية"، في عدد من التخصصات المتنوعة عن طريق التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وظائف الدفاع المدني

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن الوظائف المتاحة جاءت تحت مسمى:" أخصائي أمن معلومات مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، وباحث تخطيط مساعد، وأخصائي تغذية مساعد، وباحث قصايا مساعد، وباحث ميزانية مساعد، ومترجم لغة إنجليزية، ومساعد مراجع"، على أن يكون العمل في مدينة الرياض.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن فتح باب التقديم على وظائفها يبدأ من يوم الإثنين الموافق 13 محرم 1445هـ/ 31 يوليو 2023م، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م.

وظائف الدفاع المدني.. معلومات هامة للتقديم

- قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج جدارة من خلال الأسئلة الأكثر شيوعًا؛ التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد توثر على مرحلة الترشيح.

- البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم/ة على نموذج جدارة مسئوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

- على كل متقدم/ة قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها .

- ستقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

رابط وظائف الدفاع المدني

وأشارت مديرية الدفاع المدني، إلى أن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر منظومة التوظيف الوطنية الموحدة "جدارات" من خلال الرابط التالي: https://jadarat.sa

طريقة وخطوات التقديم على الوظائف

1- الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2- يتم الاختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.