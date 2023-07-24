شرطة النقل تُحرر 1770 قضية متنوعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

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جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1770) قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (7030) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (142) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

قطاع أمن المنافذ يُواصل حملاته المُكبرة

وفي إطار مُتصل، واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبطعدد (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط عدد (4) قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2073) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (250) حكم قضائى متنوع.

فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات": ضبط عدد (9) قضايا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.