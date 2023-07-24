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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رابطة الأندية تغرم المصري 220 ألف جنيه بعد أحداث نهائي الكأس

جماهير المصري
جماهير المصري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة  عامر حسين،  تغريم نادي المصري مبلغ 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد هذا المبلغ لصالح الإستاد بعد احداث مباراة نهائي كاس الرابطة امام سيراميكا كليوباترا.

كما تقرر  تغريم نادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية ، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهائي كأس الرابطة، ليصبح إجمالي الغرامة المالية على النادي المصري 220 ألف جنيه.

مشادات بين الجماهير

وكانت مباراة نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا كليوباترا قد شهدت اشتباكات وحالات إغماءات بين جماهير للنادي المصري بعد خسارة نهائي كأس الرابطة، حيث سيطرت حالة من الغضب والحزن على جمهور المصري البورسعيدي، نتج عنها تكسير وإلقاء كراسي من جانب بعض الحاضرين في مدرجات ملعب برج العرب.

وكانت مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا، قد انتهت بفوز سيراميكا بنتيجة 4-1، ليتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة ويحصل على مليون ونصف المليون جنيه، مكافاة مالية فيما يحصل المصري البورسعيدي على مليون جنيه بعد احتلال الوصافة.

إيقاف حسين الشحات وتغريمه بعد صفعة الشيبي

و أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم قبل قليل عن إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

و نشبت مشادة كلامية بين الشحات والشييي عقب مواجهة الأهلي وبيراميدز، أمس الأحد، تطورت إلى صفع الأول للأخير بالقلم، قبل أن يقدم الشحات الاعتذار إلى اللاعب في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عقب الواقعة بدقائق.

و تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

 كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن بالأمس عقب المباراة توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة الأمس أمام بيراميدز.

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