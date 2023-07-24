13 ألف جنيه... تنقذ سمع «ريتاج»

الطفلة «ريتاج عمرو محمود» تبلغ من العمر 8 سنوات، بالصف الثانى الابتدائى، منذ ولادتها اكتشف الأطباء إصابتها بضعف سمع حسى عصبى شديد إلى عميق بالأذنين، وتحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالأذن، ومنذ 3 سنوات أجريت لها جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.

وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، لكنها مهددة حالياً بفقدان السمع والعودة للصمم، فجهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء تتكلف آلاف الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأب عامل بسيط، ولديه 3 أطفال، لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأسرة، والطفلة مهددة الآن بفقدان السمع والتعثر فى الدراسة والحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف ثلاثة عشر آلاف جنيه.

جاءت أم الطفلة إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت للأسف إن التأمين الصحى لا يغطى الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع «القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة توفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.