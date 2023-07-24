ثلاثة أطفال.. وقسوة الحياة

هند معتمد عبدالستار، هجرها زوجها منذ 3 سنوات، رحل الزوج وترك خلفه ثلاثة أطفال فى مواجهة ظروف الحياة القاسية والأمراض الصعبة بالمخ، وكذلك الأم مريضة تعانى من أمراض متعددة وتتطلب نفقات علاج كبيرة ومتابعة طبية، الأطفال هم: أحمد 8 سنوات طالب فى الصف الثانى الابتدائى، ويعانى الصرع وكهرباء بالمخ، وآدم 6 سنوات يعانى إعاقة ذهنية وضمور بالمخ وتشنجات عصبية، ولم يدخل المدرسة بسبب ظروف الأسرة الصعبة، ومالك 4 سنوات، والأم هند خضعت لاستئصال ورم حميد بالأحبال الصوتية، وتعانى الآن من فتق سرى وزائدة لحمية بالمرارة تتطلب التدخل الجراحى، والأم وأطفالها فى حاجة إلى علاج دوائى شهرى مستمر ومتابعة طبية، وتسكن الأسرة بايجار شهرى 800 جنيه، ومصاريف الدواء الشهرى تتجاوز 1600جنيه، وتتدهور الحالة الصحية للأطفال لعدم شراء الدواء، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، وسبق ان تقدمت الأم منذ عام بطلب للموافقة على صرف معاش استثنائى لها، يعينها على مصروفات الأبناء، وفشلت فى الحصول على المعاش حتى الآن، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها من الأمراض التى أحاطت بهم، والضياع وسط دوامة الحياة بعد رحيل العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء ومصروفات الدراسة.