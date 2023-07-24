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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب

الشاعر شوقي حجاب
الشاعر شوقي حجاب

كشفت الفنانة سلمى صباحي، تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

 

وكتبت الفنانة سلمى صباحي، قائلة: "شوقي حجاب هو الباقي من الزمن الجميل، اللي كان فيه شعراء كبار بجد بيكتبوا للأطفال، هو مبدع شخصية بقلظ، اللي كلنا حبيناه مع ماما نجوى".

 

وتابعت: “هو مبدع شخصية كوكي كاك، ومؤلف ومخرج المسلسل بتاعه اللي كلنا اتعلقنا بيه وإحنا صغيرين .. هو مخرج أهم برامج الأطفال، وكاتب أجمل أغاني الأطفال اللي اتربينا عليها واتعلمنا منها، كفاية أنه بكلمات بسيطة جدًا عرفنا قيمة العيلة، والصاحب والبلد في بابا حبيبي ماما حبيبتي جدو حبيبي تيتة، حبيبتي أخويا حبيبي، أختي حبيبتي صاحبي حبيبي، وبلدي حبيبتي”.

 

الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب

يشار إلى ان تعرض الشاعر الكبير شوقي حجاب، لأزمة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة؛ بسبب إصابته بالسرطان.

 

معلومات عن الشاعر شوقي حجاب

ولد في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

 

على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته.

 

وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضًا الإخراج بمعهد السينما ومارسه".

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