برشلونة يقتحم صفقة مبابي واجتماع عاجل يحسم الصفقة

فجر تقرير صحفي فرنسي اليوم الإثنين مفاجأة كبيرة بخصوص كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، أن هناك مفاوضات جادة بين برشلونة وإدارة البي إس جي لضم اللعب خلال الفترة المقبلة.

حيث حسب المعلومات الواردة من صحيفة "ليكيب" فإن نادي برشلونة الإسباني اقتحم سباق التعاقد مع مبابي .

وذكرت الصحيفة أن اليوم هناك اجتماع متفق عليه بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل مناقشة قدوم مبابي ، وأن النادي الكاتالوني مستعد لوضع عدة لاعبين من فريقه مقابل مجيئ نجم البي أس جي لصفوفه.

وبالتالي يصبح انتقال مبابي إلى برشلونة وجهة محتملة جديدة للاعب مع الغريم ريال مدريد وتشيلسي والهلال السعودي.

الهلال السعودي يقدم أكبر عرض في تاريخ كرة القدم لمبابي

يستعد نادي الهلال السعودي لتقديم أكبر عرض في تاريخ كرة القدم للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت تقارير اليوم الإثنين أن الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض بقيمة 300 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، رغم الأنباء التي تفيد أن مبابي ينوي المواصلة في أوروبا حاليًا.

إدارة باريس تستبعد مبابي

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد استبعدت مبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.

وذكرت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان تخلى عن طلبه بالحصول على 200 مليون يورو مقابل السماح برحيل مبابي قبل نهاية عقده بعام واحد.

وأضافت الشبكة أن باريس بات مضطرا للموافقة على بيع مبابي بمقابل يزيد قليلا عن 100 مليون يورو، بدلا من خسارته مجانا في الصيف المقبل، ويبدو أن برشلونة يدخل بقوة للحصول على خدمات اللاعب.