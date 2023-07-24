حاكم إنديانا الأمريكية يهنئ قنصل مصر في شيكاجو بالعيد الوطني

تلقى قنصل عام مصر في شيكاجو السفير الدكتور سامح ابوالعينين اتصالا من حاكم ولاية إنديانا الأمريكية Eric Holcomb للتهنئة بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وأشاد خلالها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية والتي لمسها بنفسه خلال زيارته واجتماعه مع كبار المسؤولين في مصر.

نقل بهذه المناسبة تقدير حكومة إنديانا ومواطنيها لمصر وشعبها وممثلها في وسط الغرب الأمريكي، مسجلا العلاقات المتطورة ما بين ولايته ومصر، وانبهاره بحضارتها العظيمة.

وكان قد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الشعب المصرى العظيم، بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.

السفارة المصرية في السويد تحتفل بالعيد الوطني لثورة يوليو

احتفلت السفارة المصرية في السويد بالعيد الوطني لثورة 30 يوليو، بمشاركة بيت المصريين بالسويد، وبحضور عدد من السفراء في الوطن العربي والأوروبي، وسط أجواء مصرية رائعة.

كما شارك في الاحتفال بالعيد الوطني السفراء والجالية المصرية بالسويد، وسفير مصر بالسويد أحمد عادل، وحرمه، الذي كان يستقبل الضيوف بكل ترحاب ومحبة.

وبدأ الحفل بترحيب السفير أحمد عادل، سفير مصر بالسويد بالحضور وتحدث عن العلاقات المصرية السويدية ومدى الترابط وتفاهم الدولتين، وسط أجواء مصرية اعجبت كافة الحضور، كما حضرت مجلس الإدارة ماجدة ايوب عضو سابق في البرلمان السويدي ومن نفس الحزب.

أجواء وموسيقى مصرية



وبدوره قال مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين بالسويد، أن الاحتفال كان وسط أجواء وموسيقى مصرية فضلا عن الأكلات المصرية التي تناولها وأحبها جميع الحضور مثل "الكشري".

واقام " شنودة" بشكر السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد وحرمه، على حسن الاستقبال والتنظيم الممتاز الذي نال إعجاب جميع الحضور.



وكانت المفاجأة بحضور نائبة رئيس الوزراء ووزير الطاقة في الحكومة السويدية Ebba Busch ومجموعة كبيرة من السفراء.