الرئيس التونسي يؤكد على متانة العلاقات بين بلاده وإيطاليا

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على متانة علاقات الصداقة التاريخية بين بلاده وإيطاليا وبما يتقاسمه الشعبان من مبادئ وقيم وما يجمعهما من إرادة صادقة وعزم قوي من أجل تعزيز فرص الشراكة والتعاون، ليس فقط في مجال الهجرة بل أيضا في قطاعات أخرى على غرار الطاقات البديلة والمتجددة والصحة وتحلية المياه والتبادل العلمي والثقافي والرياضي.

قيس سعيد

جاء ذلك خلال لقاء سعيد اليوم مع رئيس الجمهورية الإيطالية سارجيو ماتيريلا بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية .

وقال سعيد إن توالي اللقاءات الثنائية على أعلى مستوى يدل على عمق الروابط بين الشعبين والبلدين، ويعكس التطلعات المشتركة نحو بناء مستقبل جديد لا للمنطقة فحسب بل للإنسانية جمعاء.

وأشار إلى تطلع تونس إلى تجسيم الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا، معربا عن استعداد تونس لتعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية مع إيطاليا وتوسيعها وتوفير كل الظروف الملائمة للفاعلين الاقتصاديين لممارسة أنشطتهم في مناخ مناسب.

وتطرق اللقاء بحسب البيان إلى ملف الهجرة غير النظامية وضرورة العمل اليد في اليد من أجل القضاء على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة والتصدي للشبكات التي تتاجر بالبشر في شمال المتوسط وفي جنوبه، مثنيا الرئيس قيس سعيد على نتائج المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي دعا إلى تنظيمه من أجل صياغة تصورات جماعية وغير تقليدية للهجرة غير الإنسانية.

كما تناول اللقاء ملفات أخرى متصلة بعلاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي ومع شركائها الدوليين، فضلا عن عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.