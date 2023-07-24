محافظ الشرقية يُصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمنيا القمح

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5927 لسنة 2023، بإنهاء تكليف عيد محمد عبد القادر يوسف - من العمل بوظيفته الحالية - رئيسًا للوحدة المحلية القروية بسنهوا - برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق - على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر محافظ الشرقية، تكليف وليد محمد ابراهيم رايقة - من العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - بالدرجة الأولى التخصصية - التنمية الادارية - للقيام بتسيير اعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية .

و تفعيلاً لسياسية الإصلاح الإداري والتي تنتهجها محافظة الشرقية بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي ..

قررمحافظ الشرقية إعادة تنظيم العمل بين كل من:

· جودة السيد عليوة أحمد سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصنافين، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالجُديدة.

·عبد العظيم السيد امام على سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمحمدية، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعزيزية.

·محمد بيومي محمد حسن سكرتير الوحدة المحلية القروية بالسعديين، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوت.

·جمال اسماعيل حسن اسماعيل سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوت، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوا.

·نبوی سالم عبد القادر سالم سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوا، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصنافين.

·محمد محمد عبد القادر محمد سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعزيزية، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالسعديين.

·حسيبة عطية عطية على سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بملامس، للقيام بتسيير أعمال سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بالمحمدية.

·خديجة عبد الرؤف احمد الشافعي سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بالجديدة، للقيام بتسيير أعمال سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بملامس.