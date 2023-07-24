تنفيذ صفقة على أسهم مستشفى كليوباترا بقيمة 10.4 مليون جنيه

شهدت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مستشفى كليوباترا.

نفذت صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مستشفى كليوباترا لعدد 2,298,784 سهماً بقيمة اجمالية 10.39 مليون جنيه.

وسجلت شركة مستشفى كليوباترا، صافي ربح بلغ 106.58 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 102.42 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 776.85 مليون جنيه، مقابل 636.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.