تحرير 183 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 183 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية، على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كل مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق، والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلًا عن الحملات اليومية على المخابز البلدية، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات المكثفة أسفرت عن تحرير 183 مخالفة تموينية على مدار اليومين الماضيين منها، 170مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية.

وتنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان)، و13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت ما بين (عدم وجود شهادات صحية- عدم الإعلان عن الأسعار- غش تجاري).