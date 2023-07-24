حملة أمنية تضبط 4 قضايا اتجار بالمُخدرات في دمياط

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بدمياط، وذلك بهدف ضبط الخارجين على القانون، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة بدمياط

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – كفرسعد –الزرقا)وقسم شرطة (أول دمياط)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 5متهمين لـ "4منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من صورة يظهر خلالها شخص مقيد بأحد الأعمدة بالشرقية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من صورة يظهر خلالها شخص مقيد بأحد الأعمدة بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية بتمكن الأهالى من ضبط أحد الأ شخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية، وبالإنتقال تم ضبط المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) والتقابل مع مالك الدراجة وبسؤاله أقر بقيامه بمساعدة الأهالى من ضبط المذكور حال محاولته سرقة الدراجة ملكه وتقييده بأحد الأعمدة.

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير(217) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (217) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.