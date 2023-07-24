إسترداد 30 فدانا من أراضي أملاك الدولة بالمنيا

اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، برئاسة اللواء أحمد السايس ، عن تمكن الحملات المكثفة للوحدة المحلية من إستراد 30 فدانا اراضي أملاك دولة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

ومتابعته المستمرة لجهود الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية فى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ، و أراضى أملاك الدولة ، والبناء المخالف ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

ففى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، تم إسترداد ٣٠ فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربى ، بنطاق مجلس قروى تونا الجبل، إلى جانب إزالة ٥ حالات تعدِِ منها حالة بناء مخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة ، وحالة تعدِِ بقرية قصر هور ، و حالة بقرية إبشادات وحالة بقرية الروضة ، ورصد حالة تعدِِ على أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بدير البرشا .

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ، ٢٥ حالة تعدِِ منها، ٨ حالات على أرض زراعية ، و فك ٣ شدات خشبية بحى غرب المدينة ، وإزالة حالة تعدِِ بناء مخالف فى المهد بحى شرق المدينة ، وحالتين تعدِِ فى المهد ، و ٧ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية، خارج الحيز العمرانى بقرى، شلقام ، والجرنوس ، وأبو العباس ، و بردونة الأشراف .

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، تم إزالة ١٨ حالة تعدِِ منها، ٨ حالات بناء خارج الحيز العمرانى ، و ٤ حالات تعدِِ أملاك دولة ، و ٦ حالات تعد داخل الحيز العمرانى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، شمال المحافظة ، ٩ حالات تعدِِ على أرض زراعية، بقرى (ملاطية و دهمرو ويوسف صدقى ) ، التابعة لمجلس قروى ميانة .

وفى مركز ومدينة المنيا ، تم إزالة ١٢ حالة تعدِِ على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى، نزلة حسين ، و تله، إلى جانب حى غرب المدينة ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ١٧ حالة تعدِِ منها ١٤ حالة بالبناء على أرض زراعية ، و ٣ حالات تعد بالبناء بدون ترخيص، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، أعمال تعدِِ بقرية منشأة منبال .