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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إسترداد 30 فدانا من أراضي أملاك الدولة بالمنيا

إسترداد اراضي أملاك
إسترداد اراضي أملاك الدولة

اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، برئاسة اللواء أحمد السايس ، عن تمكن الحملات المكثفة للوحدة المحلية من إستراد 30 فدانا اراضي أملاك دولة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

ومتابعته المستمرة لجهود الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية فى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ، و أراضى أملاك الدولة ، والبناء المخالف ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

ففى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، تم إسترداد ٣٠ فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربى ، بنطاق مجلس قروى تونا الجبل، إلى جانب إزالة ٥ حالات تعدِِ منها حالة بناء مخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة ، وحالة تعدِِ بقرية قصر هور ، و حالة بقرية إبشادات وحالة بقرية الروضة ، ورصد حالة تعدِِ على أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بدير البرشا .

 فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ،  ٢٥ حالة تعدِِ منها،  ٨ حالات على أرض زراعية ، و فك ٣ شدات خشبية بحى غرب المدينة ، وإزالة حالة تعدِِ بناء مخالف فى المهد بحى شرق المدينة ، وحالتين تعدِِ فى المهد ، و ٧ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية،  خارج الحيز العمرانى بقرى،  شلقام ، والجرنوس ، وأبو العباس ، و بردونة الأشراف .

وفى مركز ومدينة العدوة  شمال المنيا ، تم إزالة ١٨ حالة تعدِِ منها،  ٨ حالات بناء خارج الحيز العمرانى ، و ٤ حالات تعدِِ  أملاك دولة ، و ٦ حالات تعد داخل الحيز العمرانى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، شمال المحافظة ،  ٩ حالات تعدِِ على أرض زراعية،  بقرى (ملاطية و دهمرو ويوسف صدقى ) ، التابعة لمجلس قروى ميانة .

وفى مركز ومدينة المنيا ، تم إزالة ١٢ حالة تعدِِ على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى،  نزلة حسين ، و تله،  إلى جانب حى غرب المدينة ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ١٧ حالة تعدِِ منها ١٤ حالة بالبناء على أرض زراعية ، و ٣ حالات تعد بالبناء بدون ترخيص، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى،  أعمال تعدِِ بقرية منشأة منبال  .

الجريدة الورقية