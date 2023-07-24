المنيا: الكشف الطبي على 1409 مواطن في قافلة طبية

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسانين وكيل الوزارة ، عن توقيع الكشف الطبي على 1409 حالة في قافلة طبية وعلاجية بالمجان بقرية قرارة ، إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة ، شمال محافظة المنيا .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك ، خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي ١٩ و ٢٠ من يوليو الجاري بقرية قرارة بمركز مغاغة، حيث نفذت القافلة الطبية والعلاجية من خلال١١ عيادة متنقلة ، في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) .

وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على ١٤٠٩ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان ، منها، ٢٥٥حالة جراحة ، ٢٢١ حالة أطفال، ٢٢٣ باطنة، ٦٦ نساء ، ٨٥ تنظيم الأسرة، ٥٢ أسنان، ١٧٠ رمد، ٢٥٧جلدية، ٨٠ أنف وأذن، إلى جانب إجراء ٥٣ تحليلا ً متنوعاً.

و٦ حالات أشعة سينية ، و ٨٨ كشف مبكر للضغط والسكر، و ٤ حالات خلع أسنان، وتحويل ٢١ حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة، إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد ١١٢ مترددا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.