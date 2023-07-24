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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا: الكشف الطبي على 1409 مواطن في قافلة طبية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسانين وكيل الوزارة ، عن توقيع الكشف الطبي على 1409 حالة في قافلة طبية وعلاجية بالمجان بقرية قرارة ، إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة ، شمال محافظة المنيا .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك ، خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي ١٩ و ٢٠ من يوليو الجاري بقرية قرارة بمركز مغاغة، حيث نفذت القافلة الطبية والعلاجية من خلال١١ عيادة متنقلة ، في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) .

وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على ١٤٠٩ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان ، منها،  ٢٥٥حالة جراحة ، ٢٢١ حالة أطفال، ٢٢٣ باطنة، ٦٦ نساء ، ٨٥ تنظيم الأسرة، ٥٢ أسنان، ١٧٠ رمد، ٢٥٧جلدية، ٨٠ أنف وأذن، إلى جانب إجراء ٥٣ تحليلا ً متنوعاً.

و٦ حالات أشعة سينية ، و ٨٨ كشف مبكر للضغط والسكر، و ٤ حالات خلع أسنان، وتحويل ٢١ حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة،  إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد ١١٢ مترددا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

الجريدة الورقية