محافظ الشرقية يشدد على الإنتهاء من توصيل الغاز للمنازل بالقرين

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قام الدكتور ممدوح غراب ، بزيارة مفاجئة لمدينة القرين لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك الوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير إنتظام العمل بمقر مجلس المدينة تزامناً مع عودة العاملين بعد إنتهاء العطلة الرسمية وذلك للتأكد من تقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين.

شدد المحافظ على العاملين بالمجلس بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون مع بذل المزيد من الجهد والعمل والإستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداه لهم .

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بالعيادة الشاملة للتأمين الصحي بمدينة القرين وتفقد الصيدلية ، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتأدية الخدمه الصحية والعلاجية بالشكل اللائق لأبناء المدينة.

والتقي المحافظ بعدد من المرضي والمترددين على العياده واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمه لهم ، مؤكداً أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية شارع كوبري ترعه قمري وميدان القلعة للوقوف على الحالة العامة للنظافة ومتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، ليصدر المحافظ تعليماته لـ إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين، بتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذه لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.