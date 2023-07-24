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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السوداني يؤكد ضرورة الاحتكام للدستور لحل الإشكالات على الصعيد الوطني

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

 

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ضرورة الاحتكام للدستور لحل الإشكالات على الصعيد الوطني.

 

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محمد شياع السوداني

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين  أن السوداني استقبل، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، والذي تم خلاله بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على دعم جميع القوى السياسية لخطوات الحكومة في تنفيذ مقررات برنامجها وأولوياتها الشاملة لجميع العراقيين.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة الاحتكام للدستور ليكون الأساس في حل الإشكالات على الصعيد الوطني، واعتماد الحوار في حل الخلافات السياسية، فضلا عن التأكيد على أهمية التوافق لإكمال الاستحقاقات السياسية، ومنها انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، بما يعزز التجربة الديمقراطية، والاستقرار السياسي في مختلف أرجاء البلاد.

 

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