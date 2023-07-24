جدول فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري

تنطلق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري، ويستمر حتى الاثنين 14 أغسطس المقبل.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها جدول عروض المهرجان القومي للمسرح المصري:-

يوم الأحد 30 يوليو

مسرحية بوسطة للمخرج خالد جلال تعرض على مسرح السلام الساعة الثامنة مساءً.

مسرحية ستوكمان للمخرج أسامة رؤوف على مسرح الغد الساعة السادسة مساءً.

مسرحية السراج للمخرج محمد السباعي على مسرح السامر الساعة السادسة مساءً.

مسرحية العيلة للمخرج محمد خلفاوي في مركز الإبداع بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساءً.

مسرحية قرب قرب للمخرج شادي سرور في مركز الهناجر للفنون الساعة العاشرة مساءً.

الاثنين 31 يوليو

مسرحية بوسطة للمخرج خالد جلال تعرض على مسرح السلام الساعة الثامنة مساءً

مسرحية ستوكمان للمخرج أسامة رؤوف على مسرح الغد الساعة السادسة مساءً

مسرحية السراج للمخرج محمد السباعي على مسرح السامر الساعة السادسة مساءً

مسرحية العيلة للمخرج محمد خلفاوي في مركز الإبداع بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساءً

مسرحية قرب قرب للمخرج شادي سرور في مركز الهناجر للفنون الساعة العاشرة مساءً.

مسرحية سهرة المحروسة للمخرج محمود حسن جراتس على مسرح نهاد صليحة الساعة الثامنة مساءً.

مسرحية الزائر للمخرج إبراهيم أشرف في المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة السادسة مساءً.

مسرحية ياسين وبهية للمخرج يوسف مراد منير على المسرح العائم الصغير الساعة العاشرة مساءً.

الثلاثاء 1 ديسمبر

مسرحية حتشبسوت للمخرجة كريمة بدير على مسرح الجمهورية الساعة العاشرة مساءً.

مسرحية سيب نفسك للمخرج جمال ياقوت في قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام الساعة السادسة مساءً.

- مسرحية سهرة المحروسة للمخرج محمود حسن جراتس على مسرح نهاد صليحة الساعة الثامنة مساءً.

- مسرحية الزائر للمخرج إبراهيم أشرف في المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة السادسة مساءً.

- مسرحية ياسين وبهية للمخرج يوسف مراد منير على المسرح العائم الصغير الساعة العاشرة مساءً.

الأربعاء 2 أغسطس

مسرحية حتشبسوت للمخرجة كريمة بدير على مسرح الجمهورية الساعة العاشرة مساءً.

مسرحية سيب نفسك للمخرج جمال ياقوت في قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام الساعة السادسة مساءً.

مسرحية شيزوفرنيا للمخرج شادي نادر الساعة الثامنة مساء على مسرح السلام.

مسرحية عادلون للمخرج أحمد يسري الساعة الثامنة مساءً على مسرح السامر.

مسرحية يا شيخ سلامة للمخرج محمد الدسوقي الساعة السادسة مساء في قاعة صلاح جاهين.

مسرحية الدنيا لما تضحك للمخرج عمرو قابيل الساعة العاشرة مساءً في مركز الهناجر للفنون.

الخميس 3 أغسطس

مسرحية الوحوش الزجاجية للمخرج أشرف علي الساعة السادسة مساءً في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

مسرحية طيب وأمير للمخرج محمد جبر الساعة الثامنة مساءً على مسرح ميامي.

مسرحية شيزوفرنيا للمخرج شادي نادر الساعة الثامنة مساء على مسرح السلام.

مسرحية عادلون للمخرج أحمد يسري الساعة الثامنة مساءً على مسرح السامر.

مسرحية يا شيخ سلامة للمخرج محمد الدسوقي الساعة السادسة مساء في قاعة صلاح جاهين.

مسرحية الدنيا لما تضحك للمخرج عمرو قابيل الساعة العاشرة مساءً في مركز الهناجر للفنون.

الجمعة 4 أغسطس

مسرحية الوحوش الزجاجية للمخرج أشرف علي الساعة السادسة مساءً في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

مسرحية طيب وأمير للمخرج محمد جبر الساعة الثامنة مساءً على مسرح ميامي.

مسرحية سالب واحد للمخرج عمرو جلال الساعة السادسة مساءً على قاعة مسرح الغد.

مسرحية ثلاثة مقاعد في القطار الأخير للمخرج مايكل مجدي الساعة العاشرة مساءً على مسرح نهاد صليحة.

مسرحية موت معلق للمخرج كريم عفيفي الساعة الثامنة مساءً في المعهد العالي للفنون المسرحية.

السبت 5 أغسطس

مسرحية القمر لو غاب للمخرج حسين العشماوي الساعة السادسة مساءً على مسرح السلام.

مسرحية سالب واحد للمخرج عمرو جلال الساعة السادسة مساءً على قاعة مسرح الغد.

مسرحية مسافر ليل للمخرج أحمد علاء الساعة الثامنة مساءً على مسرح السامر.

مسرحية رأي العش للمخرج بدر الأحمدي الساعة العاشرة مساءً في مركز الهناجر للفنون.

مسرحية ثلاثة مقاعد في القطار الأخير للمخرج مايكل مجدي الساعة العاشرة مساءً على مسرح نهاد صليحة.

مسرحية موت معلق للمخرج كريم عفيفي الساعة الثامنة مساءً في المعهد العالي للفنون المسرحية.

الأحد 6 أغسطس

مسرحية المشهد الأخير للمخرج عمر أشرف الساعة السادسة مساءً في قاعة زكي طليمات مسرح الطليعة.

مسرحية القمر لو غاب للمخرج حسين العشماوي الساعة السادسة مساءً على مسرح السلام.

مسرحية مسافر ليل للمخرج أحمد علاء الساعة الثامنة مساءً على مسرح السامر.

مسرحية مارا صاد للمخرج أشرف علي الساعة الثامنة مساءً في قاعة صلاح جاهين.

مسرحية رأس العش للمخرج بدر الأحمدي الساعة العاشرة مساءً في مركز الهناجر للفنون.

الاثنين 7 أغسطس

مسرحية المشهد الأخير للمخرج عمر أشرف الساعة السادسة مساءً في قاعة زكي طليمات مسرح الطليعة.

مسرحية مارا صاد للمخرج أشرف علي الساعة الثامنة مساءً في قاعة صلاح جاهين.

مسرحية أحدب نوتردام للمخرج أحمد طارق الساعة العاشرة مساءً على مسرح نهاد صليحة.

مسرحية ماهاجوني للمخرج مصطفى عامر الساعة الثامنى مساءً في المعهد العالي للفنون المسرحية.

الثلاثاء 8 أغسطس

مسرحية أوليفر، للمخرج حازم أحمد الساعة الثامنة مساءً على مسرح السلام.

مسرحية يهودي مالطة، للمخرج محمد مرسي الساعة السادسة مساء على مسرح السامر.

مسرحية أحدب نوتردام، للمخرج أحمد طارق الساعة العاشرة مساءً على مسرح نهاد صليحة.

مسرحية ماهاجوني، للمخرج مصطفى عامر الساعة الثامنة مساءً في المعهد العالي للفنون المسرحية.

مسرحية جوة الصندوق، للمخرج إسلام إمام الساعة العاشرة مساءً على مسرح قصر الأمير طاز.

الأربعاء 9 أغسطس

مسرحية المنفي، للمخرج السعيد منسي الساعة السادسة مساءً في قاعة زكي طليمات مسرح الطليعة.

مسرحية أوليفر، للمخرج حازم أحمد الساعة الثامنة مساءً على مسرح السلام.

مسرحية يهودي مالطة، للمخرج محمد مرسي الساعة السادسة مساْ على مسرح السامر.

مسرحية استدعاء ولي أمر، للمخرج زياد هاني الساعة العاشرة مساءً في مركز الهناجر للفنون.

مسرحية جوة الصندوق، للمخرج إسلام إمام الساعة العاشرة مساءً على مسرح قصر الأمير طاز.

الخميس 10 أغسطس

مسرحية المنفي، للمخرج السعيد منسي الساعة السادسة مساءً في قاعة زكي طليمات مسرح الطليعة.

مسرحية خطة كيوبيد، للمخرج أحمد فؤاد الساعة الثامنة مساءً في قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

مسرحية عاصف ممطر جدًا، للمخرج محمد مرسي الساعة السادسة مساءً في قاعة مسرح الغد.

مسرحية استدعاء ولي أمر، للمخرج زياد هاني الساعة العاشرة مساءً في مركز الهناجر للفنون.

الجمعة 11 أغسطس

مسرحية سيدتي أنا، للمخرج محسن رزق الساعة الثامنة مساءً على المسرح القومي.

مسرحية خطة كيوبيد، للمخرج أحمد فؤاد الساعة الثامنة مساءً في قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

مسرحية عاصف ممطر جدًا، للمخرج محمد مرسي الساعة السادسة مساءً في قاعة مسرح الغد.

مسرحية رضا، للمخرج محمد جبر الساعة الثامنة مساءً على مسرح السامر.

مسرحية شابوه، للمخرج أحمد محي الساعة السادسة مساءً في مركز الإبداع بدار الأوبرا.

مسرحية الرجل الذي أكله الورق، للمخرج محمد الحضري الساعة العاشرة مساءً على مسرح نهاد صليحة.

السبت 12 أغسطس