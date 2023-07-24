بدء أعمال رصف شارع أحمد عرابي بالتل الكبير

بدأت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق بالإسماعيلية، تنفيذ أعمال الأسفلت داخل مدينة التل الكبير بشارع أحمد عرابي الممتد من بر أيمن ترعة الإسماعيلية حتى مصرف المحسمة بطول ٣.٥ كم مزدوج.

وأوضح الشيمي أن أعمال الرصف سوف تستمر لحين الانتهاء منها بالكامل، حيث تشمل عدد ٢ شارع عرضي على شارع أحمد عرابي.

مشيرًا إلى أن مشروع رصف وتوسعة شارع أحمد عرابي جاء بعد انتهاء أعمال الغاز الطبيعي وتغيير شبكة المياه واكتمال شبكة المرافق بالمنطقة.

كما قامت مديرية الطرق والنقل بإنشاء شبكة تصريف مياه أمطار على المصرف المغطى بالشارع، والممتد بطول ٢.٥ كم، بالإضافة إلى تأسيس وإعادة تنظيم الشارع ليصبح مزدوج بعرض ٩ متر لكل اتجاه بينهم جزيرة وسطى.

وأكد المهندس فتحى عبدالمعز ثابت المدير التنفيذي لمشروع رصف وتطوير طرق مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية انة تم تكليف عدد من مهندس الاشرف على عملية الرصف بعمل تقرير يومى بالأعمال وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة والمتابعة الميدانية ومراجعة كافة الأعمال تحت اشرف مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، طبقًا للخطة الزمنية المحددة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات.