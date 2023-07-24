تحرير 102 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (102488) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (35820) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ضبط 1832 مخالفة السير بدون تراخيص

ونجحت الجهود في ضبط (1832) مخالفة السير بدون تراخيص، و(23) مخالفة موقف عشوائى، و(21) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

في سياق آخر، أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس شاب إفريقي اعتدى على فتاة أجنبية بمدخل عقار في منطقة المعادي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

باحث قسم شرطة المعادي، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالاعتداء على فتاة أجنبية بمدخل أحد العقارات السكنية بشارع القنال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى “م ج”، 20 سنة عاطل، ومقيم بمنشية المصري طرة المعادي وهو من السودان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.