64 محضراً تموينيا للمخابز المخالفة بقرى المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق ، والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

من جانبه قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي إن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي نفذت حملات تفتيشية على مخابز قرى بردنوها ، أسفرت عن تحرير ١٣ محضرا تموينيا ، منها ، (نقص وزن،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم نظافة، عدم صرف بون ) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة سمالوط ، أعلن الدكتور سعيد محمد رئيس المركز تحرير ٣٣ محضرا تموينيا ، خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية، بقريتى ، قلوصنا ، و بنى خالد ، للتأكد من جودة الخبز المنتج، وتنوعت المحاضر بين ، ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة أدوات العجن )، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، أن الوحدة المحلية حررت ١٨ محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة ، خلال حملة بقرى تل بنى عمران ، وتنوعت المخالفات بين، ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة، وعدم صرف بون ) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.