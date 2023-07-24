استشاري: الصناعات الإلكترونية قاطرة تنمية لكل القطاعات (شاهد)

أكد الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، أن مصر لديها استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه على مستوى المبادرة الرئاسية، حيث تصنع الإلكترونيات، ولغة الأرقام لا تكذب

وتابع "عزام" خلال تصريحاته ببرنامج "ًباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أن الصناعات الإلكترونية محورية حيث تدخل في جميع النواحي الاقتصادية بشكل كبير جدا، وأصبحت عصب التقدم لأي صناعة حية، كما أنها قاطرة تنمية لكل القطاعات دون استثناء.

وأشار إلى أنه خلال 5 سنوات ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الإلكترونية من 600 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار، وهو ما يفوق الضعف، ويقدر بزيادة 116%، لافتًا إلى أن هذه الصناعة كثيفة العمال وجاذبة للاستثمار والعالم كله يطلبها، وبخاصة أن السوق المصري كبير.

وواصل عزام أن هذه الصناعة مهمة جدا في العالم وتغير شكل خريطة الاستثمار، لأن الاستثمارات فيها ضخمة: "الاستثمارات في مصر ليست أجنبية فقط، ولكن محلية أيضا، لدينا مصانع في أسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر".