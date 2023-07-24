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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 صيادين من بحر غزة

بحرية الاحتلال الإسرائيلي
بحرية الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة صيادين أشقاء قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانوا على متنه. 

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن زوارق الاحتلال الحربية حاصرت مركب صيد على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولت عليه، واعتقلت أربعة صيادين أشقاء، ونقلتهم إلى ميناء أسدود.

مهاجمة الصيادين بشكل يومي في بحر غزة

وتتعمد زوارق الاحتلال مهاجمة الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد. 

من جهة أخرى، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار وأعمال تجريف.

وانطلقت سبع آليات عسكرية تضم جرافات ودبابات من مواقع الاحتلال على الشريط الحدودي شرق خان يونس وتوغلت لعشرات الأمتار في الأراضي الزراعية وسط أعمال تجريف وإطلاق نار وقنابل غاز مسيل للدموع وقنابل دخانية.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

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