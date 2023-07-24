أهمية تقرير السياحة العالمي بأن مصر دولة آمنة (شاهد)

تحدث الخبير السياحي، محمد فاروق، عن أهمية تقرير ترافيل أوف باث العالمي بأن مصر من المقاصد السياحية الآمنة في عام 2023.

وقال "فاروق" خلال تصريحاته ببرنامج "ًباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، إن المنصات والمجلات العالمية تتحدث عن مصر منذ سنة وتقدم تقارير إيجابية، وهذا التقرير يضاف إلى باقي التقرير الدورية .

وأشار إلى أن هذه التقارير تساعد على الترويج للمنتج السياحي المصري، وكل ذلك يحدث نتيجة للموقف الحقيقي على الأرض، حيث شهدت مصر العديد من التطورات اللوجستية والبنية التحتية بالإضافة إلى عنصر الأمان.

وواصل فاروق أن "كل ذلك، أدى على نحو مباشر إلى زيادة الأعداد، كما أن المنتج السياحي المصري أسعاره مناسبة جدا 30% مقارنة بالمقاصد الأخرى في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن أكثر الجنسيات التي وصلت مصر في الفترة الماضية هي الألمانية بالغردقة ومرسى علم والبحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الثقافية في أسوان والأقصر والتي غلب عليها الجنسية الإسبانية، كما ان هناك أسواق لم تعد بكامل قوتها إلى مصر مثل السياحة الروسية.

موقع ترافيل أوف باث العالمي يقدم 7 أسباب لزيارة المسافرين لمصر بأعداد قياسية

وفي ذات السياق، نشر موقع traveloffpath تقريرا عن زيادة السياحة فى مصر، وإقبال المسافرين على زيارة المسافرين لمصر بأعداد قياسية هذا العام، حيث أكد الموقع العالمى أن الأمان والتحول الرقمي وانخفاض تكلفة الحياة أبرز الأسباب، مشيرا أنه عندما يتعلق الأمر بالسياحة، من المتوقع أن يكون عام 2023 عاما كبيرا لمصر.

وتابع التقرير: استقبلت مصر بالفعل أكثر من 7 ملايين سائح في البلاد، ولا تظهر أي علامة على التباطؤ، حيث من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليونا بحلول نهاية عام 2023، هذه زيادة كبيرة عن 11.7 مليون زائر وصلوا في عام 2022.

وأضاف التقرير: بينما تشتهر مصر بالمدن النابضة بالحياة والمعالم القديمة والمناظر الطبيعية الخلابة، فهذه ليست الأشياء الوحيدة التي تجذب السياح، ولكن هناك أسباب كثيرة منها:

1- الأسعار المعقولة

لطالما كانت مصر دولة جذابة للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة، ويمكن للمسافرين الاستفادة من الأسعار المنخفضة، والتي تعتبر أرخص بكثير مقارنة بالعديد من الدول الغربية الشهيرة ووجهات العطلات.

وفقا لـ BudgetYourTrip.com، يبلغ متوسط تكلفة الرحلة التي تستغرق أسبوعا واحدا 181 دولارا فقط للشخص الواحد (الرحلات الجوية غير مدرجة).

2- تأشيرة لمدة 5 سنوات

قدمت مصر مؤخرا تأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات للأجانب، مما يسهل على السياح زيارتها أكثر من أي وقت مضى.

يمكن للمواطنين من 180 دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا) البقاء لمدة تصل إلى 90 يوما في المرة الواحدة، على الرغم من أنه يمكنهم دخول البلاد ومغادرتها عدة مرات كما يريدون.

يمكن لهذه الجنسيات في السابق الدخول كسائح بتأشيرة لمدة 30 يوما عند الوصول. ومع ذلك، فإن خيار الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات هو أكثر إغراء لأولئك الذين يرغبون في استكشاف البلد بمزيد من العمق.

3- أكثر ملاءمة لبطاقة الائتمان

أصبح من الشائع بشكل متزايد في مصر استخدام بطاقات الائتمان لدفع تكاليف الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.

حتى وزارة السياحة والآثار المصرية تستخدم الآن نظاما غير نقدي لإصدار التذاكر. هذا يعني أنه يمكنك الآن استخدام بطاقتك المصرفية لشراء تذاكر إلى مناطق الجذب الشهيرة، مثل الأهرامات والمسلة غير المكتملة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

4- رحلات نيلية

بعد الركود الهائل في عام 2022 على نهر النيل، يتوق المزيد من المسافرين إلى الإبحار في أطول نهر في إفريقيا. في حين أن هناك العديد من خيارات الرحلات البحرية، فإن فايكنغ أنطون الجديدة تماما هي واحدة من أحدث وأفخم القوارب التي تم افتتاحها في عام 2023.

الرحلة التي تستغرق 12 يوما (والتي تملكها وتشغلها رحلات نهر فايكنغ)، هي رحلة استكشافية ذهابا وإيابا تزور القاهرة والأقصر وقنا وإسنا وأسوان وإدفو والمزيد. انها تجربة رائعة لرؤية مصر القديمة والحديثة في كل مرة.

5- افتتاح المتحف المصري الكبير

من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية العام، حيث سيصبح أكبر مجمع متاحف أثرية في العالم. سيحتوي على أكثر من 100000 قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة كنز الملك توت عنخ آمون بأكملها. يجري حاليا بناء المتحف في الجيزة، على بعد حوالي 1.2 ميل من أهرامات الجيزة الشهيرة.

6- الأمان

على الرغم من تحذير وزارة الخارجية الأمريكية من المستوى 3 لمصر، تظل البلاد وجهة آمنة نسبيا للسياح.

المناطق الشعبية مثل القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة على ما يرام للسياح لزيارة.

7- هناك طرق طيران جديدة

لم يكن الطيران إلى مصر أسهل من أي وقت مضى. أصبح المزيد من الأمريكيين قادرين الآن على الطيران مباشرة إلى البلاد بفضل طريق مصر للطيران نيويورك إلى القاهرة الجديد الذي تم إطلاقه في يونيو 2023.

كما أعلنوا مؤخرا عن خدمة 5 مرات أسبوعيا من القاهرة إلى مانشستر، وهو الطريق المباشر الوحيد من المملكة المتحدة إلى القاهرة خارج لندن.

بالإضافة إلى الخطوط الجديدة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ستضيف أيضا رحلات مباشرة إلى القاهرة من دلهي والهند وبنجلاديش في وقت لاحق من هذا العام.