الاحتلال يحاصر منزلًا في مخيم عسكر شرق نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، وحاصرت منزلًا في المنطقة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مخيم عسكر شرقي نابلس، وذلك وفقًا لقناة الغد.

وأعلنت سرايا القدس (كتيبة نابلس)، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف قوة إسرائيلية في مخيم عسكر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت فجر اليوم الإثنين، مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد إغلاق مداخله بالكامل.

مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وتسعة آخرين بالشظايا، بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت كتيبة طولكرم أنها استهدفت قوات وآليات الاحتلال المقتحمة المخيم. وقال رئيس مجلس خدمات مخيم نور شمس طه إيراني: إن جرافات الاحتلال دمرت البنية التحتية من شبكتي مياه وكهرباء وصرف صحي، وتحديدا عند مدخل المخيم الرئيس، وفي شارع المدارس ومنطقة جبل النصر والمحجر والمنشية وشارع العيادة.