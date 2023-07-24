حملات ميدانية مفاجئة بمدينة المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ، والقرى التابعة لكل مركز.

ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، من جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية ، نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي غرب المدينة .

حيث أسفرت الحملة المكبرة ، عن إيقاف تحويل شقة من سكنى إلى تجاري بمساكن القرطبى ، وتم إزالة الأبواب والبروز الحديدي والتحفظ عليها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما تم إيقاف حالة إضافة منور إلى شقة سكنية بالدور الثانى العلوى ، بشارع راغب بحى شمال المدينة ، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .