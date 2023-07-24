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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملات ميدانية مفاجئة بمدينة المنيا

الحملات الميدانية
الحملات الميدانية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ، والقرى التابعة لكل مركز.

ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، من جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية ، نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي غرب المدينة .

حيث أسفرت الحملة المكبرة ، عن إيقاف تحويل شقة من سكنى إلى تجاري بمساكن القرطبى ، وتم إزالة الأبواب والبروز الحديدي والتحفظ عليها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

 

كما تم إيقاف حالة إضافة منور إلى شقة سكنية بالدور الثانى العلوى ، بشارع راغب بحى شمال المدينة ، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

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