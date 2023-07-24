الأرصاد: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة طوال أغسطس (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لأن شهري يوليو وأغسطس يكونان ذروة فصل الصيف نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع ان تنخفض قيم الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل ويحدث انكسار لهذه الموجة الحارة، ولكن سيستمر معنا ارتفاع نسب الرطوبة، ومع بدايات شهر سبتمبر يبدأ منخفض الهند الموسمي في التراجع وتؤثر علينا كتل هوائية مختلفة، فنشعر بنسب رطوبة أقل وتكون درجات الحرارة معدلاتها أقل".

وواصلت غانم أن الأجواء في هذا الأسبوع ستكون شديدة الحرارة رطبة نهارا في معظم المحافظات، والعظمى في فترة النهار بالصعيد مثل الأقصر والنهار ستكون 45 درجة مئوية والمحسوسة 46 درجة مئوية، وسيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة ليلا، وتكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم الأنحاء.

ويعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ، كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليًا أجواء شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.

شهدت البلاد موجة حارة شديدة خلال الأسبوع الماضي، وأثرت الموجة الحارة فى عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة المعتادة بشكل كبير.

نصائح مهمة يجب اتباعها لمواجهة الموجة الحارة:

1- شرب الماء بكميات كافية: يجب عليك تناول الماء بكميات كافية طوال اليوم حتى تجنب الجفاف وتفادي الإصابة بالحرارة الشديدة، ويجب الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية التي قد تؤدي إلى تفاقم الجفاف.

2- الحفاظ على درجة حرارة المنزل: يفضل البقاء في المنزل خلال فترات الحر الشديد، وضبط درجة الحرارة في المنزل بواسطة تشغيل المكيفات الهوائية أو الشبابيك للتهوية، ويمكن استخدام الستائر لتخفيف درجة الحرارة.

3- تجنب التعرض للشمس المباشرة: يجب تجنب التعرض للشمس المباشرة خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، ويفضل الخروج في الفترات الأقل حرارة مثل الصباح الباكر أو المساء.

4- ارتداء ملابس مناسبة: يجب ارتداء الملابس الخفيفة والمناسبة للحرارة الشديدة، ويفضل اختيار الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية الخفيفة وتجنب الملابس الضيقة والقطنية الثقيلة.

5- تجنب الأنشطة الشاقة: يجب تجنب الأنشطة الشاقة والتي تزيد من درجات الحرارة داخل الجسم، ويفضل الاسترخاء في الأماكن المكيفة.

6- تناول الطعام الصحي: يجب تناول الأطعمة الصحية والخفيفة التي تحتوي على الماء والمعادن والفيتامينات، وتجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية والتي تزيد من درجة الحرارة داخل الجسم.

7- الاهتمام بالحيوانات الأليفة: يجب الاهتمام بالحيوانات الأليفة خلال فترة الموجة الحارة، وتجنب تركها في الأماكن المفتوحة تحت أشعة الشمس المباشرة.